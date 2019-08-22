نائب رئيس البرلمان: رئاسة المجلس ستحاسب كل من لم يلتزم بقرارات المحكمة الإدارية

2019/08/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الخميس، أن رئاسة المجلس ستقوم بمحاسبة كل لم من يلتزم بقرارات المحكمة الإدارية، فيما اعتبر قرار محافظة بغداد بإبقاء التشكيل الإداري للأبنية المدرسية بمستوى "قسم" "تجاوزا صارخا".

وقال الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قرار محافظة بغداد بإبقاء التشكيل الإداري للأبنية المدرسية بمستوى "قسم"، تجاوز صارخ على القانون وعدم احترام لقرار القضاء القاضي بفك ارتباط دوائر وزارتي التربية والصحة من مجالس المحافظات وإلحاقها بالوزارات".

وأكد الكعبي على ان "رئاسة مجلس النواب ستقوم بمحاسبة كل من لم يلتزم بقرارات المحكمة الإدارية العليا والتشريعات التي يقرها مجلس النواب"، مطالباً وزير التربية بـ"اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه التصرفات المخالفة للقانون فوراً".ولفت النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان "القرار القضائي يؤكد ان صاحب الصلاحية في كل ما يخص وزارتي التربية والصحة هو الوزير المعني وليس مجلس المحافظة فبالتالي ان اي توجيه يخالف نص القرار يعد باطل و غير دستوري او قانوني بالمطلق".





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