ايران تعلن حجم صادراتها الى العراق وتشكو من امر

2019/08/22 | 18:00

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس غرفة التجارة بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) كيوان كاشفي بان صادرات ايران للعراق بلغت 9 مليارات ...

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