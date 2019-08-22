نائب رئيس البرلمان: رئاسة المجلس ستحاسب كل من يلتزم بقرارات المحكمة الإدارية

2019/08/22 | 18:00

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بغداد:سومر نيوز

أكد نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الخميس، أن رئاسة المجلس ستقوم بمحاسبة كل من يلتزم بقرارات ال...

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