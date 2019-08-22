وزير الخارجيّة يستقبل سفير الاتحاد الأوربيّ بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله في العراق

2019/08/22 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوربيّ في بغداد رامون بليكو بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله

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