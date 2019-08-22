2019/08/22 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

طلبت منصة إنستغرام من المستخدمين عدم مشاركة بيان جديد مخادع انتشر على نطاق واسع، والذي يزعم أن منصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد البيان المخادع الذي حذرت إنستغرام من تداوله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد البيان المخادع الذي حذرت إنستغرام من تداوله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).