مواد غذائية تنظيف جدران الأوعية الدموية من المواد الضارة

2019/08/22 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد في جسم الإنسان السليم منظومة "الفلترة" الذاتية.وما نتناوله ونمط حياتنا يؤثران في عملية تجديد الأنسجة والنظم وأعضاء الجسم، ومن بينها منظومة الأوعية الدموية

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