اثناء نومه على السكة.. قطار يدهس مهاجر عراقي في اليونان

2019/08/22 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فقد مهاجر عراقي، اليوم الخميس، حياته اثر حادث في منطقة بوروس الحدودية مع تركيا.

وقال بيان للشرطة اليونانية اوردته صحيفة هيوستن كرونكلز وترجمته "الغد برس"، ان المهاجر العراقي تعرض للدهس من قبل قطار، اثناء نومه على سكة القطار.

وبين احد الشهود بحسب الصحيفة، وهو عراقي ايضا برفقة الضحية، ان المهاجر لم يتمكن من مغادرة السكة في الوقت المناسب.

واوضحت الشرطة ان المهاجرين الاثنين دخلا الى اليونان عبر الحدود التركية بشكل غير شرعي، عبر طريق يستخدمه المهاجرون بكثرة، حيث يميلون الى النوم بالقرب او على السكة، التي يستخدمون اياها كدليل طريق للوصول الى قرية الكسانرديابوليس.

يشار الى ان الشرطة اليونانية لم تكشف الى الان هوية الضحية، او اي معلومات عنه، فيما لم تصدر الخارجية العراقية اي توضيح.

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