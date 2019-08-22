بالوثيقة: نائب عن ذي قار يمنح الكهرباء عطوة لــ 48 ساعة ويهدد بشرارة تغيير

2019/08/22 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

منح النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، اليوم الخميس، مهلة لوزارة الكهرباء بمدة 48 ساعة، لتحسين الخدمات، او مواجهة العواقب.

واوضح كتاب من مكتب النائب موجه الى وزارة الكهرباء، حصلت "الغد برس"، على نسخة منه، تاكيد الجابري على كون الكتاب الحالي هو "الكتاب الاخير" الذي يوجه الى الوزارة عقب كتب سابقة، انتهى المطاف بها بالتسببت بــ "عقوبات جماعية ضد اهالي المنطقة" على حد تعبير النائب.

وجزم الجابري ان فشل الوزارة في تحسين الخدمة خلال 48 ساعة، سيؤدي الى اطلاق "الشرارة الاولى لقمع الفاسدين واسقاطهم ومحاسبتهم، حيث ستكون الخيارات مفتوحة".

كما واكد عن وجود نية لدى عشائر المحافظة، لقطع الطريق الدولي الرابط بين البصرة وبقية المحافظات، كاحتجاج على تردي الخدمة.

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