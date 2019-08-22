النجيفي والأسدي يبحثان آليات مكافحة الفساد

2019/08/22 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي مع المفتش العام لوزارة الداخلية وهيأة المنافذ الحدودية جمال الأسدي قضية الفساد وأساليب معالجتها.

وشدد النجيفي، على الأهمية البالغة لمواجهة الفساد كونه الوجه الآخر للإرهاب، مؤكدا ضرورة توفر الإرادة الصلبة والدعم السياسي والاجراءات الكفوءة .

وجدد رئيس تحالف القرار دعمه وتأييده لأي جهد يوجه بهذا الاتجاه الذي يحمي المواطن، ويصحح المسارات الخاطئة، مضيفا أن محاربة الفساد تتطلب تغليب مصلحة الدولة عبر اجراءات وفلسفة تقلل من الأضرار التي تلحق بالدولة ومصلحة المواطن.

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