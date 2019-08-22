مصادر 3 اطنان من الادوية مجهولة المصدر في بعقوبة

2019/08/22 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى عن ضبط محلين وهميين ومصادرة كميات من الادوية مجهولة المصدر في بعقوبة.وقالت الدائرة في بيان اليوم، ان “قسم التفتيش والشكاوى – شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة التابعة الى دائرة صحة ديالى بالتنسق مع مفارز مكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني في المحافظة ضبط محلين وهميين يحتويان على / 3 / اطنان […]

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