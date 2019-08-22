المنبر العراقي يؤكد اهمية عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي يسهم في تصفير المشاكل بين الدول وإلغاء التدخلات في الشؤون الداخلية

2019/08/22 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المنبر العراقي بزعامة الدكتور اياد علاوي اهمية عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي يسهم في تصفير المشاكل بين الدول وإلغاء التدخلات في الشؤون الداخلية.وقال المنبر في بيان من المؤسف ان يتحول العراق الى ساحة لصراع، إقليمي وآخر دولي، لربما من ابرز اسبابه عدم وضوح مسار العراق.واضاف :”لقد دعونا ولسنوات عديدة الى مؤتمر للأمن […]

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