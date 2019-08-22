7 أمراء للأيزيديين: صراع الزعامة ينذر بتفكك الأقلية

2019/08/22 | 19:04

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سومر نيوز: بغداد..



سلط تقرير لموقع المونيتور الأميركي على الانقسام” الحاد” داخل المجتمع الايزيدي، في ظل وجود...

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