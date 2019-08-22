ماذا بعد استهداف مخازن عتاد(الحشد الشعبي)

2019/08/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثير الشرع كلما أقترب موعد الإنتخابات الأمريكية، كلما جن جنون ترامب وحلفائه؛ وسارع لقرع طبول الحرب في المنطقة؛ التي أصبح...

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