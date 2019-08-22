الاقتصادية النيابية تطالب بإشراك الخبراء بإعداد الموازنة لتحقيق التنمية

2019/08/22 | 19:04

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بغداد:سومر نيوز

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، بإشراك الخبراء والجامعيين في إعداد مشروع قانون...

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