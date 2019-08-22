الاتحادية تضبط أربع اوكار لعصابات داعش في كركوك

2019/08/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعات المستمرة للأوكار عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك وبعد تسخير المصادر السرية ضبطت اربعة اوكار بالتعاون مع قوة من ل٢٠ شرطة اتحادية.وقالت الوزارة في بيان، ان "الاوكار وجد بداخلها ملابس عسكرية و3 صواريخ قاذفه ضد الدروع وقذيفتي هاون وحشوة هاون ورمانه، فضلا عن اوراق مدون فيها صرف مبالغ ماليه لعناصر داعش، وقد تم رفع المواد وهدم الأوكار دون حادث يذكر.انتهى/ ف

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