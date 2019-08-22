2019/08/22 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم سفير جمهورية العراق لدى تركيا حسن الجنابي، اليوم الخميس، اوراق اعتماده سفيراً معتمداً ومفوضاً فوق العادة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير العراق لدى تركيا يسلم أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير العراق لدى تركيا يسلم أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).