موقع أمريكي يكشف سعي شركات الولايات المتحدة للاستحواذ على حقول الغاز العراقية

2019/08/22 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… كشف تقرير لموقع (جست سيكيورتي) التابع للأمن القومي الأمريكي وكلية الحقوق في جامعة نيويورك ، عن محاولات شركات أمريكية الاستحواذ على صفقات استخراج الغاز من حقول النفط العراقية في ظل الكميات الهائلة المكتشفة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “ العراق زاد من إنتاجه الى اكثر من النصف منذ […]

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