شرطة الزبير تطيح بمجموعة “ابو تراچي”.. أخطر عصابات الدعارة والمخدرات في البصرة (صور)

2019/08/22 | 19:10

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بغداد اليوم _ البصرة

كشف مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن الإطاحة بزعيم واحدة من "أخطر" عصابات المخدرات والدعارة في المحافظة، يُعرف بـ"أبو تراچي" خلال عملية أمنية "نوعية".

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم )، إن "منتسبي مركز شرطة العرب نفذوا عملية نوعية وكمين محكم أطاحوا من خلاله بزعيم واحدة من كبار العصابات المختصة بالدعارة وتجارة المخدرات في البصرة، ويُعرف بـ(ابو تراچي) واسمه (ع ش ج) مع اثنين معاونيه، وهم كل من من (ص ص م ) الملقب بـ(بني)، و(ع ح ع)".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بينما كانوا يستقلون عجلة رباعية الدفع مظللة، يستخدمها (ابو تراچي) للتجوال والتنقل بين مناطق البصرة رغم صدور أوامر قبض بحقه".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصابة منتسبين اثنين، أثناء عميلة مكافحة حريق منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أن 35 فرقة تابعة للدفاع المدني مازالت تواصل عمليات اخماده.

وقال الناطق باسم الداخلية،

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو مجلس النواب العراقي ندى شاكر جودت، اليوم الخميس، حقيقة تسنم ثامر الحسيني مهامه قائداً لقوات الشرطة الاتحادية بدلا عن شقيقها رائد شاكر جودت.

وقالت جودت، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن تس

بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن قوة خاصة من اللواء 61 التابع لرئاسة الوزراء، القت القبض على 5 أشخاص، في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوه من اللواء الخاص 61 القت القبض

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