2019/08/22 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت صحيفة "التايمز" البريطانية بنشر ما يفيد بإصدار أبو بكر البغدادي، قرارا مفاجئا بتولي ضابط استخبارات في عهد صدام حسين، قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي...

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