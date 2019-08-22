صور.. نساء يتاجرن بالبشر شرقي بغداد

2019/08/22 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهمة أثناء محاولتها بيع فتاة شرقي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر حيث القي القبض عليها شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات".وأضاف انه "تم تدوين أقول المتهمة وإحالتها للقضاء".انتهى

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