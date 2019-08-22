ألمانيا.. السجن لسوري قتل مواطناً والبحث عن متهم عراقي

2019/08/22 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن لتسع سنوات ونصف السنة، على شاب سوري، أدين بطعن مواطن ألماني حتى الموت، خلال مشاجرة جرت نهاية أغسطس/آب العام الماضي.

وكان السوري علاء شيخي، البالغ من العمر 24 عاماً، وشاب عراقي آخر، قد هاجما الألماني دانييل هيليج، أثناء احتفال في الشارع، في ساعة متأخرة من الليل، في مدينة كيمنتس، شرقي ألمانيا.ويقول ممثلو الادعاء إن الشاب العراقي، الذي لم يزل هارباً حتى الآن، هو من بدأ بمهاجمة هيليج، قبل أن ينضم إليه السوري المدان.وكانت الحادثة قد استتبعت خروج تظاهرات يمينية مناهضة للمهاجرين، في كيمنتس، وأخرى تندد بالعنصرية ضدهم.ويرى مراقبون أن الحكم قد يلعب دوراً في انتخابات الولايات المقررة بعد نحو أسبوع في ساكسونيا وبراندنبرج؛ إذ يمثل دعماً لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة.انتهى

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