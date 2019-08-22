الشرطة الاتحادية توضح حقيقة تكليف قائد جديد لها

2019/08/22 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

نفت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن تكليف الفريق الركن ثامر الحسيني كقائد جديد للشرطة الاتحادية.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء كاذبة بشأن تكليف الفريق ثامر الحسيني بمنصب قائد الشرطة الاتحادية”.

وأضافت، أن “مثل هذه الأخبار مزيفة وغير دقيقة وعارية عن الصحة، وأن الصفحات التي تداولتها وروجت لها قد يكون لديها نوايا سيئة أو أبغضها ما حققته قواتنا البطلة من انتصارات مستمرة على الإرهاب وعلى الخارجين عن القانون والتي أعادت الأمن والأمان للمحافظات والمناطق والأحياء التي تمسك زمام حمايتها قوات الشرطة الاتحادية البطلة”.

وتابعت، أن “مثل هذه الأخبار الوهمية لن تنطلي على أبناء شعبنا الذي أصبح يعي ما يحدث من محاولات بائسة للنيل من تكاتفه ودعمه لأبنائه صانعي النصر في قوات الشرطة الاتحادية خصوصاً ولقواتنا الامنية العراقية عموماً”.

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