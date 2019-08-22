شيخ مشايخ شمر يطالب عبد المهدي باغلاق الحدود يوما واحداً مع ايران لرد اعتبار المرأة العراقية المهانة

2019/08/22 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق طالب شيخ مشايخ شمر عبد الله الياور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإغلاق الحدود يوما واحدا على الاقل مع ايران لرد اعتبار المرأة العراقية التي تعرضت للضرب والاهانة في مطار مشهد الدولي.وعد الياور في بيان ورد الى “يس عراق” إهانة المرأة الزائرة العراقية من قبل ضابط ايراني اعتداءً سافرا وكبيرا وتعديا […]

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