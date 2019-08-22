2019/08/22 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الخميس، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم “القاعدة” الإرهابي، أسامة بن لادن.وقال إسبر في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: “هذا ما أفهمه”.وأضاف: “ليس لدي تفاصيل.وإذا كانت لدي تفاصيل فأنني لست […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الأميركي يؤكد مقتل “حمزة بن لادن” المركز الخبري الوطني.

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