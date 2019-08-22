2019/08/22 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اعتقال متهمة اثناء محاولتها بيع احدى الفتيات شرقي بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر”.وأضاف أنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمة اثناء محاولتها بيع فتاة شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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