2019/08/22 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kP-pllyfKfI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للفقير حق - عائلة ابو حسين - بغداد مدينة الصدر 2019/8/22) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. للفقير حق - عائلة ابو حسين - بغداد مدينة الصدر 2019/8/22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).