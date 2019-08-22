القبض على متهمة تقوم بالمتاجرة بالبشر في بغداد إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات

2019/08/22 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على أحدى المتهمات تقوم بالمتاجرة بالبشر في بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته "الغد برس"، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر".

وأضاف أن "عملية القبض عليها تمت شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات"، مبيناً أنه "تم تدوين أقوال المتهمة وإحالتها للقضاء".

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