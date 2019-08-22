البغدادي يسلم سلطته كقائد لداعش.. ويحتفظ بلقب خليفة

2019/08/22 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير لشبكة انترناشيونال بوليسي دايجست للتحليلات السياسية، اليوم الخميس، عن تفاصيل قرار قائد التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي، تسليم سلطته.

واوضحت الشبكة بحسب تقرير لها ترجمته "الغد برس"، ان البغدادي، قد قرر تسليم قيادة داعش الى خليفته فقط، فيما سيحتفظ بلقب الخليفة، بوصفه منزلة دينية، خصوصا مع تعاظم العجز الصحي لدى قائد التنظيم الارهابي عقب تاكيد اصابته بشلل في احد سيقانه، بسبب اصابة تلقاها خلال معركة في سوريا.

واشارت الشبكة الى ان العديد من وسائل الاعلام والساسة، قد فهموا خطا، اعتزال قائد التنظيم الارهابي، حيث سيبقى في السلطة، لكن قيادة التنظيم، ستسلم الى خليفته عبد الله قردش من تلعفر.

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