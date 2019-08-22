2019/08/22 | 19:29

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الكشف عن سعي شركات أمريكية للاستحواذ على حقول الغاز العراقية بهذه الطريقة!

بغداد/..



كشف تقرير لموقع (جست سيكيورتي) التابع للأمن القومي الأمريكي وكلية الحقوق في جامعة نيويورك ، عن محاولات شركات أمريكية الاستحواذ على صفقات استخراج الغاز من حقول النفط العراقية في ظل الكميات الهائلة المكتشفة.

وذكر التقرير، أن “ العراق زاد من إنتاجه الى اكثر من النصف منذ عام 2012 ومن المقرر ان يكون ثالث اكبر بلد منتج للنفط في العالم بحلول عام 2030”.

واضاف أن “الاحتياطيات المثبتة والمستكشفة حتى الان من الغاز الطبيعي كافية لتلبية الطلب الحالي لدولة كبيرة مثل المانيا لمدة 40 عاما على الأقل”.

واشار الى أن “استخراج هذه الموارد وتصديرها عبر شركات الطاقة الامريكية من شأنه أن يحقق انتصارات أمريكية على عدة جبهات منها الحد من اعتماد أوروبا على أسواق الطاقة الروسية ، وتعزيز امن الطاقة الأمريكي وخلق فرص عمل وايرادات للولايات المتحدة”.

واوضح انه “فيما يتعلق بالعراق فان كلفة الإنتاج الفعالة والمسؤولية البيئية للبلاد من حيث استخراج مواردها الطبيعية من شأنه أن يسهم ضمان الاستقرار الضروري لرفاهية ذلك البلد في المستقبل”.

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