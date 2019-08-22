محافظة حلبجة تحدد موعد بيع ارقام السيارات الخاصة بها

2019/08/22 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت محافظة حلبجة، عن الموعد المحدد للمزايدة العلنية الخاصة ببيع لوحات ارقام السيارات المميزة في المحافظة.

واوضحت المحافظة في كتاب رسمي، انها ستقوم وبالتنسيق مع مديرية المرور بالمحافظة، ببيع ارقام السيارات المميزة، التي تحمل رقم ” عراق حلبجة” خصوصي، من الرقم واحد الى الرقم تسعة، عبر مزايدة علنية، ووفق قانون بيع ممتلكات الدولة، داعية المواطنين الراغبين بشراء تلك اللوحات، الى مراجعة مديرية المرور، في الفترة الواقعة بين السابع والعشرين من آب الجاري ولغاية الخامس عشر من أيلول المقبل، بغية تسجيل أسمائهم للإشتراك بالمزايدة.

وكانت المحافظة قد أعلنت في وقت سابق، عزمها بيع الأرقام المميزة للوحات سيارات المحافظة، وتخصيص واردات بيع تلك اللوحات، لتنفيذ المشاريع الخدمية وصيانة الطرق.

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