2019/08/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهمة بالاتجار بالبشر شرقي بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان مفارز استخبارات الجريمة المنظمة القت القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر حيث القي القبض عليها شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات، وقد تم تدوين أقول المتهمة وإحالتها للقضاء./انتهى

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