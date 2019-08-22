حسن سالم : هناك جناح امني اسرائيلي في السفارة الامريكية ببغداد ويقوم بضرب المواقع الامنية العراقية بالطائرات المسيرة

2019/08/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب حسن سالم ان هناك سفارة اسرائيلية داخل السفارة الامريكية ببغداد ولديها جناح امني استخباراتي تجسسي ويقوم بعدة مهام منها ممارسة الاغتيالات والتفجيرات والمفخخات واخرها ضرب مقرات ومواقع امنية عراقية وخصوصا مخازن الحشد الشعبي .وقال سالم في بيان انه لا امن ولاأمان للعراق الا باغلاق هذه السفارة التي هي عبارة عن سفارتين وليست […]

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