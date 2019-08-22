تخطيط بغداد: مشاريع المياه والصرف الصحي تعترض القطار المعلق والأمانة تعهدت بحرفها

2019/08/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة بغداد، الخميس، عن وجود عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي تعترض مسار القطار المعلق فيما يخص المحطات وأعمدة مسار القطار، مبينة الاتفاق بشكل مبدئي مع الأمانة على حرف تلك المشاريع.وقال رئيس اللجنة نزار السلطان لـ/المعلومة/ إن “مشروع القطار المعلق يمر عبر الجزرات الوسطية والتقاطعات ولعدة […]

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