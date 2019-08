2019/08/22 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان الاقليم سيظل ملاذا امنا للفارين من عمليات الاضطهاد.وقال بارزاني في تغريدة له، "في اليوم الدولي لضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد، نعيد التأكيد على أن إقليم كوردستان سيظل ملاذاً آمناً لأولئك الذين يفرون من الاضطهاد".واضاف "حيث نواصل حماية وتعزيز الحرية الدينية في كوردستان وخارجها".

On the International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, we reiterate that the Kurdistan Region will remain a safe haven for those who flee persecution, as we continue to protect and promote religious freedom in Kurdistan and beyond.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 22, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان سيظل ملاذاً امناً للمضطهدين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان سيظل ملاذاً امناً للمضطهدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).