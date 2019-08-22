خلال محاولتها بيع فتاة.. القبض على متهمة تتاجر بالبشر شرقي بغداد

2019/08/22 | 19:36

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بغداد:سومر نيوز

أفادت وزارة الداخلية، الخميس، بإلقاء القبض على متهمة تتاجر بالبشر خلال محاولتها بيع فتاة شرقي العاصمة ب...

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