الثقافة: هناك تمويل لمشاريع الاهوار والآثار بقيمة ١٥ مليار دينار

2019/08/22 | 19:36

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بغداد:سومر نيوز

أكد وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني ،الخميس، أن هناك تمويل لمشاريع الاهوار والآثار بقيمة ١٥ مليار دينا...

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