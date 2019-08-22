بن داودية وهيبة - التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة حالة الدول العربية

2019/08/22 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بن_داودية_وهيبة الملخص:شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم نموا ملحوظا واهتماما متزايدا خلال السنوات القليلة الماضية، كونه من القطاعات ذات الأثر الكبير على معدلات الإنتاجية ودعم التجارة الخارجية ولاسيما قطاع التصدير، ومن ثم على تنافسية الدول وزيادة معدلات تنميتها الاقتصادية، وكانت أهم ملامح ومظاهر هذا النمو والتطور لهذا القطاع النمو السريع للتجارة الالكترونية حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم ......

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