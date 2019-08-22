منّة آغا - تشويه الأعضاء التناسلية ام البتر ام الختان؟ منظور امرأة نوبية

2019/08/22 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منّة_آغا ملحوظة:كتب هذا المقال باللغة الانجليزية وتمت ترجمته إلى العربية.الورقة تحتوي على نزاعات بين الكاتبة واللغة الانجليزية في سياقها المجتمعي.كأغلب النساء النوبيات اللواتي ولدن في قرى التهجير،1 خضعت لإستئصال البظر خلال أولى أسابيعي على الأرض، على يد طبيب مدرّب ومتعلم ومرخص.غالبا ما كان الأطباء في مستوطنات النوبة قد عُيّنوا من شمال مصر؛ وقد تمّ إعتبارهم متحضرين وموثوقين ومطّلعين غ......

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