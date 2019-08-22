نوال السعداوي - مأساة المفكرة المبدعة في عالم ديني ذكوري

2019/08/22 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي يوافق يوم ١-;-١-;- فبراير مولد المفكرة الأديبة المبدعة مى زيادة، التى ولدت عام ١-;-٨-;-٨-;-٦-;-، وماتت ١-;-٩-;- أكتوبر ١-;-٩-;-٤-;-١-;-، وهى فى ريعان شبابها وقمة إنتاجها الفكرى الأدبى، ماتت فى مستشفى داخل مصر، مهجورة من أهلها وعائلتها فى لبنان وفلسطين، منسية من أصدقائها وأحبائها فى مصر.لم تختلف مآسى حياتها وموتها عن المفكرات الكاتبات المبدعات فى الشرق والغرب وا......

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