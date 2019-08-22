2019/08/22 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر قوات الحشد الشعبي، في محيط أيمن الموصل لتأمين الصحراء الغربية من اي محاولات تسلل يقوم بها تنظيم “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات الحشد الشعبي كثفت انتشارها في محيط أيمن الموصل لتأمين الصحراء الغربية للموصل والجزء الجنوب الغربي من محاولات تسلل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.وأضاف، أن الانتشار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ينتشر في محيط أيمن الموصل لتأمين الصحراء الغربية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينتشر في محيط أيمن الموصل لتأمين الصحراء الغربية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينتشر في محيط أيمن الموصل لتأمين الصحراء الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).