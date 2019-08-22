2019/08/22 | 20:34

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الحشد الشعبي يعلن استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق احد مقاره ببغداد

بغداد/..



قال الحشد الشعبي ان "دفاعاته الجوية" تمكنت من استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 بالحشد في حزام العاصمة بغداد.

وذكر بيان للحشد أن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد، مبينا ان دفاعات الجو للحشد احبطت مهمة الطائرة المعادية".

ولم يشر بيان الحشد الى ان الاستهداف اسقط الطائرة من عدمها.

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