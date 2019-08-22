2019/08/22 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجد علماء أستراليون غبارا كونيا في ثلوج ذائبة من أنتاركتيكا، تحوي كمية كبيرة من نظير نادر لا يوجد على الأرض.ويقول الخبراء إنه لا توجد فرصة لأن يكون نظير الحديد -60 من صنع البشر، ما يشير إلى أن تواجده على الكوكب ناجم عن تأثير أحدثته صخرة فضائية.ويحتوي الحديد-60 على 4 نيوترونات أكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على “غبار نجمي” نادر في ثلوج أنتاركتيكا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على “غبار نجمي” نادر في ثلوج أنتاركتيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).