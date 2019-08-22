بتروناس الماليزية تحقق أعلى إنتاج تراكمي وتصديري بحقل الغراف النفطي

2019/08/22 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "بتروناس" الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، الخميس، تحقيقها أعلى انتاج تراكمي وتصديري لها منذ ان بدأت عمليات الإنتاج عام 2013 وحتى آب 2019

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