وزير الداخلية يتفقد موقع حريق مخازن جميلة

2019/08/22 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مساء اليوم الخميس موقع حادث حريق مخازن جميلة الصناعية في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.والتقى الياسري في موقع الحادث بمدير عام الدفاع المدني اللواء “كاظم سلمان بوهان” والضباط والمنتسبين المتواجدين في الموقع ، مشيداً بالجهود الجبارة التي يبذلها رجال الدفاع المدني واستبسالهم في أداء واجبهم من أجل اخماد […]

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