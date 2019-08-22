رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان الى العراق

2019/08/22 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، مع بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو تعميق وتعزيز الروابط الاجتماعية بين اطيافه المجتمع العراقي .

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