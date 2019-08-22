الدفاع: تنفيذ عملية بحث وتفتيش عن خلايا داعش الارهابية في صحراء الرمادي

2019/08/22 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع ، اليوم الخميس، تنفيذها واجبا للبحث والتفتيش عن خلايا عصابات داعش الارهابية في صحراء الرمادي.

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