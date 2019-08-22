2019/08/22 | 20:40

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بغداد:سومر نيوز

بغداد تحتضن المعرض الثاني للمنتجات المصرية..



اعمال يدوية واقبال جيد

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