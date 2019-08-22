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صالح يستقبل بطريرك بابل للكلدان


صالح يستقبل بطريرك بابل للكلدان
2019/08/22 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال...

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