2019/08/22 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح يستقبل بطريرك بابل للكلدان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح يستقبل بطريرك بابل للكلدان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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