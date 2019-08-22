اول فصيل شيعي يعلن موقفا من قصف الحشد يتماشى مع رواية المهندس ويخالف الفياض

2019/08/22 | 20:40

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بغداد:سومر نيوز

حمّلت كتائب حزب الله، امريكا مسؤولية قصف مقار الحشد الشعبي في العراق، مهددة بالرد على "أي استهداف جديد"...

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