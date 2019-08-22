نائب: أكثر من 400 الف مواطن لن يمارسوا حقهم بالإنتخابات المحلية بسبب فقرة قانونية

2019/08/22 | 20:43

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو مجلس النواب شيروان دوبرداني، اليوم الخميس، من حرمان 400 ألف نازح في مخيمات الموصل وإقليم ...





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